Natan è finito ai margini del Napoli, non ha convinto appieno nessun allenatore

L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in merito alla situazione di Natan, difensore del Napoli:

"Ai margini, invece, Natan, il brasiliano acquistato per il dopo Kim, che non ha convinto appieno nessuno dei tre allenatori che lo hanno guidato. Il suo inserimento nella squadra campione d’Italia è stato più complicato del previsto. Rudi Garcìa gli ha preferito da subito Juan Jesus. Con gli infortuni ad inizio stagione di Rrahmani e Juan Jesus, però, aveva iniziato a trovare più spazio facendo vedere in campo ottime cose, oltre ad una velocità che permetteva all’intera linea difensiva di stare più alta e alla squadra di essere più compatta. Poi, l’infortunio alla spalla con Mazzari e lo stop di un mese ha complicato il suo cammino. Con Calzona non ha mai giocato finora. Ha raccolto tredici presenze (909’) ma non ha rubato l’occhio. Di sicuro sarà valutato anche l’anno prossimo perché le difficoltà di ambientamento, in un calcio per lui tutto nuovo, hanno frenato le sue ambizioni".