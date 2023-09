Natan colpo low cost: i veri obiettivi erano Danso e Kilman

Napoli - Il Napoli ha preso Natan nelle scorse settimane per sostituire Kim in difesa. Ma arrivano aggiornamenti riguardo la scelta fatta dal club azzurro. Perché il centrale brasiliano è arrivato come colpo low cost visto che i veri obiettivi erano Danso e Kilman come rivela Il Mattino. Rudi Garcia non ha sbattuto i pugni sul tavolo e ha accettato la scommessa.