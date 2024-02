Napoli-Verona, Mazzarri recupera "pezzi" dopo l'emergenza: domani avrà due alternative in più

Notizie Napoli calcio. Finalmente l'emergenza indisponibili sembra volgere al termine per il Napoli di Mazzarri: al netto di qualche acciacco, di condizioni da ritrovare e di Osimhen in coppa d'Africa, la lista di infortunati si sta lentamente assottigliando.

Contro il Verona saranno ancora ai box Meret e Olivera, ma Mazzarri potrà contare su rotazioni ben più ampie: rietrano dalla squalifica Kvaratskhelia, Simeone e Cajuste, così come Anguissa di ritorno dalla Coppa d'Africa. Ma rispetto alla Lazio ci saranno anche due opzioni in più in panchina: Natan, fuori dalla trasferta del 23 dicembre con la Roma, e Traorè che saranno finalmente tra i convocati.