Napoli-Verona 2-1, moviola CorSport: intervento dubbio di Cabral su Kvaratskhelia, poteva starci il rigore

Napoli Calcio - Ecco la moviola del Corriere dello Sport sulla gara tra Napoli e Verona terminata con il risultato di 2-1 per la squadra allenata da Mazzarri:

"Partita sufficiente per Piccinini, c’è il dubbio (almeno quello lasciatelo) su un contatto su Kvara poco ortodosso in area del Verona. Sono 25 i falli fischiati e ben cinque gialli, non tutti congrui. Anche il Verona chiede un rigore a fine gara, lì la dinamica è chiara, non c’è alcuno dubbio (ed è inutile alimentarli).

Cabal interviene in area di rigore su Kvaratskhelia, Piccinini fa ampi cenni che non c’è nulla, fossimo stati in lui un dubbio ce lo saremmo fatti venire. Perché è vero che Cabal tocca nettamente il pallone, ma un attimo prima tocca la coscia posteriore destra del georgiano, interviene quasi a forbice, avesse dato rigore il VAR sarebbe rimasto silente, in quel caso senza colpe".