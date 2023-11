Napoli-Union Berlino, probabili formazioni Il Mattino: Anguissa titolare, Bonucci dall'altra parte

Notizie Calcio Napoli - Definita la formazione di stasera. Come riporta Il Mattino oggi in edicola, Rudi Garcia ha di fatto scelto gli 11 che scenderanno in campo dal primo minuto con l'obiettivo di vincere per mettere un primo piede agli ottavi di finale di Champions League.

Napoli-Union Berlino, le scelte di Garcia e Fischer