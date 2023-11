Napoli-Union Berlino, Gazzetta: clamorosa ipotesi divieto ingresso ai tifosi tedeschi

Calcio Napoli - Si fa largo una clamorosa ipotesi in vista di Napoli-Union Berlino. Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, potrebbe essere vietato l'ingresso al Maradona ai tifosi tedeschi dopo gli scontri di ieri sera in città.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Alla luce anche di quanto avvenne - come detto - lo scorso marzo, c’è agitazione per quello che potrà accadere oggi nelle ore precedenti alla partita. E si fa anche largo la clamorosa ipotesi di non permettere ai sostenitori tedeschi arrivati in Campania di entrare allo stadio questo pomeriggio, visti i numerosi danni: anche a via Toledo e Piazza Carità si sono viste scene di vera e propria guerriglia urbana, negozi distrutti e poliziotti feriti".