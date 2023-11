Napoli-Union Berlino, Garcia non può sbagliare: è una gara che vale quasi 13 milioni di euro

Notizie calcio. Domani alle 18.45 il Napoli ospiterĂ l'Union Berlino allo stadio Maradona per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. In caso di successo, gli azzurri sarebbero ad un passo dal passaggio del turno.Â

L'edizione odierna de Il Mattino ha parlato di Napoli-Union anche in chiave economica, con l'ingente somma di denaro pronta ad entrare nelle cassa del club di De Laurentiis in caso di approdo agli ottavi di finale:Â

Domani c’è, dunque, l’assalto all’Union dei record negativi: in Europa nessuno peggio dei tedeschi nelle ultime dodici partite. Una gara dove, dirà Garcia, c’è solo tutto da perdere, proprio per la crisi della squadra di Berlino. Ma serve, ora, il cambio di passo da qui alla fine dell’anno: vincere anche in casa. A cominciare da domani, dove in palio c’è anche un assegno da quasi 13 milioni di euro.