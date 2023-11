Napoli-Union Berlino, dall'analisi video di Garcia spunta un dettaglio raccapricciante

Ultime notizie Napoli - Nel finale contro l’Union Berlino il Napoli è apparso stanca e i cambi sono risultati tardivi. Il presidente De Laurentiis continua a confidare nella ripresa di un gruppo forte e costruito per vincere, come racconta la Gazzetta dello Sport.

La ripresa dopo la sosta mette i brividi per gli impegni in sequenza degli azzurri:

"A Madrid, contro il Real, per poi dover affrontare il Braga in casa, col rischio complicazione per via di quel deludente pareggio con l’Union Berlino, frutto di un gol subito in maniera raccapricciante e che ieri è stato al centro della riunione tattica al video di Garcia con la squadra.

La squadra sta mostrando pecche tecnico-tattiche e anche di tenuta mentale oltre che fisica. Le colpe non possono essere solo dell’allenatore e i giocatori vanno ulteriormente responsabilizzati"