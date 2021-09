Napoli umiliato dal Benevento, Tuttosport: non è colpa dei ragazzi delle giovanili ma di chi ha snobbato la gara. Tifosi sdegnati allo stadio per i gol presi

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport analizza così la sconfitta pesante del Napoli ieri in amichevole contro il Benevento.

Spalletti

TRACOLLO NAPOLI

"No, non sono responsabili i ragazzi delle giovanili se gli azzurri hanno subito una sconfitta pesantissima, storica, esagerata nelle dimensioni e contro una squadra della serie cadetta alla quale mancavano ben 4 nazionali. Il 5-1 resta e porta soprattutto le firme di chi ha affrontato il test senza la necessaria concentrazione. Al punto che gli spettatori presenti allo stadio Maradona hanno reagito sdegnati per le modalità con le quali il Benevento riusciva ad andare a segno quasi tutte le volte in cui ci provava".