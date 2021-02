Napoli tutto cuore, l'abbraccio finale della squadra a Gattuso ha rivelato un aspetto non chiaro a tutti

Napoli Calcio - Un Napoli tutto cuore rialza la testa nel momento più difficile e batte la Juve, la rivale di sempre: orgoglio, spirito di sacrificio, voglia di vincere a tutti i costi senza mollare mai di un centimetro.

Gattuso

Come riporta Il Mattino:

"L'abbraccio finale della squadra a Gattuso a centrocampo è l'immagine che fotografa al meglio la grande compattezza del gruppo azzurro con l'allenatore che ha attraversato un periodo di difficoltà per i risultati negativi dell'ultima fase: tre punti fondamentali per la lotta Champions e soprattutto per il morale. Quella contro i bianconeri è sempre una partita speciale e gli azzurri l'affrontano in maniera speciale riscattando la delusione della sconfitta subita poco meno di un mese fa nella finale di Supercoppa".