Napoli: tutti sono importanti, è il manuale della capolista

Napoli - Le ultime notizie sul Napoli che batte la Roma allo stadio Maradona nei minuti finali. Una vittoria per 2-1 anche sofferta in certi momenti della partita, ma è questa la forza del Napoli, che ha il suo manuale della capolista. Sono tutti importanti, fino all'argentino Simeone che entra ed è decisivo per la vitoria finale.