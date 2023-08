Napoli, tutti rientrati gli infortuni: è la rivincita di Garcia e del suo staff!

Rudi Garcia si prende la sua rivincita alla vigilia di Napoli-Sassuolo, seconda giornata del campionato di Serie A ed esordio stagionale per gli azzurri allo stadio Maradona. Nonostante la pioggia di critiche ricevute in estate per i problemi dovuti alla preparazione atletica e i tanti infortuni muscolari, domani infatti Garcia avrà a disposizione tutta la squadra al completo, a dimostrazione del fatto che non esisteva alcuna emergenza legata agli infortuni.

Rivincita per Garcia

Ultime notizie. Ne parla oggi l'edizione del quotidiano La Repubblica, che ricorda come l'allenatore del Napoli era finito sotto accusa durante i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Adesso, invece, gli infortuni sono tutti rientrati: una bella rivincita per Garcia e i suoi collaboratori: "Tutto si è risolto dunque in tempi brevi e senza danni, dal punto di vista degli infortuni. Ora non resta che aspettare i frutti dei duri allenamenti svolti in ritiro, con la speranza che le gambe dei giocatori del Napoli rimangano imballate per poco e che la benzina duri in effetti per tutto il resto della stagione,in cui gli azzurri saranno impegnati in campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa".