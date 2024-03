Napoli tradito da Osimhen e Kvaratskhelia! Difesa in bambola, decisiva la prima mezz'ora disastrosa

Barcellona-Napoli 3-1, azzurri eliminati dalla Champions League e addio all'ipotesi Mondiale per Club. In una sola serata De Laurentiis vede sfumare circa 60 milioni di euro e adesso non resta che sperare nella rimonta in campionato.

Barcellona-Napoli 3-1

Il Corriere della Sera in edicola sintetizza così la prestazione del Napoli ieri sera al Montjuic: "Il Napoli paga una prima mezz’ora disastrosa, recrimina su un rigore netto non concesso a Osimhen, e paga un prezzo altissimo". Decisivi i primi due gol subiti nel primo tempo, con il Napoli che "subisce ripartenze a ripetizione, si allarga in mezzo al campo, va in bambola in difesa. La linea dei quattro partenopei si sfalda nell’area difesa da Meret".

Una prestazione che mette a nudo lo stato di salute della squadra, "forse peggiore di quanto potesse apparire". Lo spirito di rivalsa tiene il Napoli in partita e Rrahmani riapre il match cambiando volto alla gara con qualità.

Barcellona-Napoli 3-1. Alla fine, però, "mancano all’appello i due più attesi, Kvara e Osimhen", il Napoli è eliminato "col rimpianto di aver sprecato una grande occasione, tradito dai suoi gioelli Kvara e Osimhen".