Napoli-Torino, sarà show al Maradona! Il dato sugli spettatori: ci saranno due ospiti d'onore

Notizie Napoli calcio - Questa sera alle 20.45 andrà in scena Napoli-Torino, match valido per la 34^ giornata del campionato di Serie A. Prosegue il testa a testa scudetto tra gli azzurri e l'Inter (che giocherà alle 15 contro la Roma).

Come riportato da Repubblica, ci sarà ancora il tutto esaurito al Maradona in occasione di Napoli-Torino:

"I biglietti sono introvabili e il Maradona (ospiti d’onore Rudi Krol e il Cholo Simeone) è sold out per la settima partita di fila. Un posto libero in tribuna d’onore, visto che Aurelio De Laurentiis è alle Maldive. Il presidente è partito in silenzio ed evitando di rispondere a Conte, che dopo la sofferta vittoria di Monza aveva messo in piazza (“ In 8 mesi ho capito che qui alcune cose non si possono fare...”) un paio di mancanze gravi da parte del Napoli".