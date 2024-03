Napoli-Torino, Repubblica: mini-turnover di Calzona, pronti tre cambi dal 1'

Ultime news SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica anticipa le scelte di formazione di Calzona per la sfida col Torino, in cui varerà tre cambi dal 1':

"Stasera i 50mila saranno proprio a Fuorigrotta e si concentreranno sulla sfida col Toro. Calzona pensa ad almeno tre cambi rispetto alla vittoria con la Juventus: Ostigard giocherà al posto dell’acciaccato Rrahmani in difesa (questa mattina proverà comunque a strappare la convocazione), Mario Rui (in ballottaggio con Olivera) sulla fascia sinistra ma soprattutto Zielinski in mediana: prenderà il posto di Traorè, unica mezz’ala disponibile per la Champions".