Napoli-Torino, Repubblica: Conte vuole una squadra double face, è pronto a varare il "doppio modulo"

Notizie Napoli calcio - Questa sera alle 20.45 andrà in scena Napoli-Torino, match valido per la 34^ giornata del campionato di Serie A. Prosegue il testa a testa scudetto tra gli azzurri e l'Inter (che giocherà alle 15 contro la Roma).

Ecco quanto riportato da Repubblica sulle probabili scelte di Conte in vista della gara di questa sera:

"Non dovrebbero esserci molti dubbi, a cominciare dall’abito tattico. Il Napoli ne indosserà uno double face: un po’ 3- 5- 2, un po’ 4- 4- 2. McTominay agirà sia da mezz’ala ma anche da esterno sulla fascia mancina. Dall’altra parte sarà fondamentale il lavoro di Matteo Politano che potrà dialogare pure con Anguissa: il camerunense torna titolare al posto di Gilmour. Garantisce fisicità ma anche presenza in area di rigore. Il Napoli ne ha bisogno per sbloccare al più presto il risultato. Gli occhi ovviamente saranno puntati sul tandem offensivo, Lukaku- Raspadori".