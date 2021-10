Napoli-Torino, novità in vista! Gazzetta: probabile ritorno dei gruppi organizzati, già staccati quasi 30mila biglietti

Napoli Calcio - Era il 25 febbraio del 2020 e all’allora San Paolo erano in 44 mila i paganti per Napoli-Barcellona. L’ultima volta in cui nello stadio si è udita la musichetta tanto amata della Champions, come racconta la Gazzetta dello Sport.

"Domenica magari non ci sarà quell’atmosfera, ma ci si sta avvicinando. Sono quasi 30mila i biglietti già staccati in prevendita e soprattutto si riempiranno quasi al completo le curve, col probabile ritorno dei gruppi organizzati. Insomma l’entusiasmo intorno ai ragazzi di Spalletti cresce in maniera esponenziale e non potrebbe essere differentemente visto l’eccellente campionato della squadra"