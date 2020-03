Napoli-Torino, Lobotka in crescendo nelle pagelle: "E' un duro e sa strappare, si inventa uno slalom pregevole"

Ultimissime Napoli - Tra le note positive ieri contro il Torino, c'è sicuramente Lobotka. Ecco le pagelle per il regista slovacco:

GAZZETTA - 6. Fatica a trovare i tempi giusti alla sua prima da regista. Poi si inventa uno slalome pregevole.

CORRIERE DELLO SPORT - 6,5. Non giocava un minuto da quattro partite, ma gradualmente sta recuperando la condizione. Non ha i tempi del regista, è vero, ma è un duro e sa strappare.

CORRIERE DELLA SERA - 6,5.

REPUBBLICA - 6.

IL MATTINO - 6,5. Sempre vicino allo sviluppo dell’azione, segue bene il giro-palla avversario. Non regala al Torino la possibilità di schermarlo nonostante sia Lukic che Baselli ci provino con insistenza: sfiora anche il gol e se non fosse stato per Belotti che si frappone in maniera arcigna sarebbe stato persino un gran gol.