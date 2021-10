Napoli-Torino, emergenza per Juric: in quattro saltano la trasferta

Napoli Calcio - Cattive notizie per il Torino in vista della trasferta di Napoli. A Verdi e Pjaca, infatti, si aggiungono altri due infortunati. Senza dimenticare le situazioni a limite per Belotti, Zaza, Sanabria e Linetty.

Napoli-Torino ultime notizie

Napoli Torino partita Serie A

Ecco quanto riporta Tuttosport, a proposito della gara Napoli-Torino:

Ci mancava lo stop di Linetty, che si somma a quello di Rodriguez - entrambi reduci dagli impegni con le nazionali - a limitare ulteriormente le scelte di Juric . Ha defezioni un po’ in ogni reparto, il Toro, ma è sempre sulla trequarti che la scure della malasorte miete più vittime.

La partita Napoli Torino si gioca domenica 17 ottobre 2021 alle ore 18:00, allo stadio Diego Armando Maradona.