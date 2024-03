Napoli-Torino, Calzona non ha avuto neanche bisogno di ribadire questo concetto ai giocatori a Castel Volturno

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla gara che il Napoli giocherà domani sera contro il Torino allo stadio Maradona:

"Il Napoli è ancora al settimo posto e non può fare troppi calcoli: avanti con Osimhen, dunque,nell’anticipo di domani, un altro esame da non fallire. Il bomber azzurro ha affrontato il Toro quattro volte finora segnando altrettante reti: proverà a mantenere la sua media perfetta senza pensare al Barcellona e alla trasferta del Montjuic che vale tantissimo. Ma oggi è vietato scegliere. Calzona non ha avuto neanche bisogno di ribadirlo: c’è grande determinazione all’interno del gruppo azzurro e la consapevolezza di aver finalmente imboccato la strada giusta. La salita è tuttora ripida, ma non spaventa uno spogliatoio che nello scorso campionato ha conquistato lo scudetto".