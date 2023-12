Napoli svuotato da infortuni e squalifiche col Monza: Mazzarri trova la soluzione

Napoli - Il Napoli di Mazzarri affronterà nell'ultima partita del 2023 il Monza di Palladino. Ancora una volta allo stadio Maradona, ma questa volta senza tanti giocatori fermi per infortuni o squalifiche.

L’ultimo atto prima dell’utima partita del 2023, in agenda domani alle 18.30 al Maradona, con uno stadio pieno e una squadra semivuota. Cioè svuotata dagli infortuni e dalle squalifiche: assenti certificati sono Olivera e Natan e poi gli squalificati Politano e Osimhen. Con il Monza, al suo posto, spazio a Raspadori: Jack in vantaggio rispetto al Cholito per completare il tridente insieme con Kvara e Lindstrom (se Jesper non darà garanzie fisiche, pronto Zerbin). In difesa, davanti a Meret, Rrahmani-Juan Jesus coppia centrale con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. Centrocampo con Anguissa, Zielinski e il rebus Lobotka: oggi, dicevamo, il provino decisivo.