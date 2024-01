Calciomercato Napoli - Napoli che valuta diverse piste per la difesa e il nome nuovo è quello di Oumar Solet, calcaitore di 23 anni nazionale U-20 francese in forza al Salisburgo. Il club austriaco ha chiesto 20 milioni di euro e pare non gradisca la formula del prestito con obbligo di riscatto che pure il Napoli sta proponendo in fase di trattativa. Brassier del Brest resta più di una valida alternativa. Occhio anche a Chalobah del Chelsea. A riportarlo è Il Mattino.