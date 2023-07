Napoli su Ibanez: è quello che più piace, la valutazione della Roma ferma la trattativa

Napoli - Tanti nomi nella lista del Napoli per il dopo Kim. Tra questi spunta anche l'occasione Ibanez che è in uscita della Roma dopo l'ultima stagione deludente. Per il Napoli però ha qualità, ma la valutazione del club giallorosso frena tutto.

Napoli: sostituto Kim, piace anche Ibanez

Ibanez della Roma è il profilo che piace di più in Serie A, per età (24 anni), personalità e per la velocità che di più lo rende simile a Kim. Come riportato da Tuttosport però la Roma ha fissato il prezzo a quasi 40 milioni, una valutazione che il Napoli non riconosce e che frena tutto al momento.