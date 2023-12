Napoli su Fofana per il centrocampo: trattativa complicata ma lo è anche l'alternativa, il nome

Con Elmas andato al Lipsia, si attende solo l'annuncio ufficiale che arriverà all'apertura del mercato, e la partenza per la coppa d'Africa di Anguissa, il Napoli è cotretto a tornare con forza ricerca di un centrocampista.

Seko Fofana

Napoli su Fofana e Soumaré

Come riporta il Corriere dello Sport, Seko Fofana è un francese naturalizzato ivoriano, gioca in Arabia, all’Al-Nassr, dopo essere stato in Francia al Lens e, soprattutto, dopo aver conosciuto l’Italia, nei suoi quattro anni all’Udinese: è uomo di corsa, di strappi, di contenimento, ma pure stavolta la vicenda è laboriosa. Come quella relativa a Boubakary Soumaré (24 anni), proprietà Leicester ma in prestito al Siviglia.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli