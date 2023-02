Napoli: stadio Maradona da record, oltre 600mila biglietti venduti da inizio stagione. I numeri

Napoli - E' febbre Napoli quest'anno allo stadio Diego Armando Maradona, con i tifosi azzurri che continuano ad essere presenti tantissimi per seguire in casa la propria squadra del cuore. Sono più di 600mila gli spettatori nelle gare interne di questa stagione, con la media spettatori che è di circa 42 mila persone a partita. Il record negativo è stato registrato lo scorso 10 settembre con 32.839, mentre il massimo 52.229 con l'Ajax in Champions. Ci si prepara ad altri record in vista di marzo, perché il Napoli giocherà con la Cremonese, poi avrà 3 partite fuori casa tra Serie A e Champions League, per poi tornare in casa con altrettante 3 partite (Lazio, Atalanta ed Eintracht Francoforte).