"Napoli speciale, ho trascorso tre anni felici". Sarri e la confessione in vista di Napoli-Juventus

Notizie Calcio Napoli - "Napoli è qualcosa di davvero speciale, perché in questo club ho trascorso anni felici": come riporta Il Mattino oggi in edicola, è questa la frase che Maurizio Sarri sta ripetendo a chiunque gli stia chiedendo del suo passato.

Ecco quanto si legge dal quotidiano:

Perché Maurizio non rinnega nulla del suo passato napoletano. Ma non farà sconti al Napoli, c’è poco da sperare: quando lavora, si concentra solo su quello. Il figlio Nicolé che spesso lo segue in trasferta, stavolta ha preferito non esserci. Poi, magari, cambierà idea: gli ospiti di Sarri in tribuna sono gli amici napoletani del figliolo. Loro sì, che possono passare inosservati.