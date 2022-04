Clamoroso Gazzetta - Diverbio acceso Spalletti-Edo De Laurentiis in treno! Il retroscena

Luciano Spalletti e Edo De Laurentiis hanno avuto un diverbio acceso nel viaggio di ritorno in treno da Empoli. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che racconta dettagliatamente il diverbio acceso tra l'allenatore ed il vice presidente del Napoli.

"In mezzo a questo balletto un confronto acceso, domenica sera in treno, fra Spalletti e il vice presidente Edo De Laurentiis. In discussione le modalità di un ritiro che la squadra avrebbe subìto - senza ammutinamenti - ma non condiviso. La difficoltà a reperire un albergo disponibile in questo periodo in cui Napoli è piena di turisti (con costi che salgono) e la difesa dei giocatori da parte del tecnico hanno portato a questo compromesso"