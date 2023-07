Ultime notizie Napoli - Cosa resta di Napoli-Spal 1-1? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Le prime sensazioni mostrano un Napoli un po’ più basso come baricentro e pronto a sfruttare i maggiori spazi nella metà campo avversaria. Garcia alla vigilia aveva parlato di squadra stanca, non ci si può preoccupare dopo manco dieci giorni di lavoro pieno, meno per i nazionali. Ma è giusto sottolineare che, nonostante la difficoltà, a tratti la squadra gioca a memoria"