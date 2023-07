Napoli-Spal, ecco le indicazioni che Garcia può trarre dall'amichevole

La grande voglia di Victor Osimhen di cercarsi con Khivcha Kvaratskhelia, la determinazione di giocare palla a terra anche su un campo pesante: secondo la Gazzetta dello Sport sono queste le indicazioni che Rudi Garcia può trarre da un’amichevole ostica contro la Spal, che strappa un meritato pareggio.

Che Napoli è stato?

"Partita lenta nel primo tempo, ritmo più alto nella seconda parte con Raspadori esterno a destra, che tende ad accentrarsi per cercare più volte la conclusione, anche se non trova il gol. Qualche numero di Kvara e uno Zielinski brillante e che trova la giocata giusta per il pari di Anguissa, con una bella finta di Osimhen"