Napoli si candida a capitale Europea dello Sport per il 2026: tutti i dettagli

La città di Napoli si candida a capitale Europea dello Sport per il 2026. Il progetto è stato presentato ieri a palazzo San Giacomo alla presenza, tra gli altri, del sindaco Gaetano Manfredi, l’assessore allo sport Emanuela Ferrante, il presidente di sport e Salute Vito Cozzoli, il presidente Regionale Coni Sergio Roncelli, il Presidente Aces (Associazione capitali Europee dello sport), Vincenzo Lupattelli, oltre ai campioni olimpici Pino Porzio e Sandro Cuomo.

Gaetano Manfredi

Napoli capitale Europea dello Sport per il 2026

Come evidenza il Corriere del Mezzogiorno, sono stati illustrati alcuni eventi sportivi a sostegno della candidatura che rappresenta un riconoscimento alle città che sviluppano azioni significative nella diffusione della cultura sportiva. Napoli sarà in lizza con la città spagnola di Saragozza. Un calendario di appuntamenti che saranno ulteriore occasione di attrazione per il pubblico di turisti e di appassionati, come è già accaduto con il Giro d’Italia che toccherà per la seconda volta Napoli quest’anno. Tra gli eventi più importanti, la Capri-Napoli, la Settimana del Mare, il Trofeo Campobasso di Vela, la Napoli City Half Marathon e la Neapolis Marathon.

