Napoli senza staff durante la sosta: non solo Calzona, anche un altro membro andrà via

Ultime notizie SSC Napoli - Ieri il tecnico del Napoli Francesco Calzona è tornato in Slovacchia per una conferenza stampa in federazione, dove ha annunciato i convocati per le prossime due gare amichevoli contro Austria e Norvegia del 23 e 26 marzo.

Napoli senza staff durante la sosta

Come racconta la Gazzetta dello Sport, in quei giorni Calzona lascerà a Napoli alcuni membri dello staff per allenare la squadra, che sarà comunque anche priva del preparatore atletico Francesco Sinatti, impegnato invece con la Nazionale di Luciano Spalletti.