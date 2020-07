Napoli secondo nel girone di ritorno, CdM: il dato alimenta i rimpianti, ma certifica la ricostruzione realizzata da Gattuso

Ultime notizie Napoli - Il Napoli nel girone di ritorno occupa la seconda posizione in classifica dietro l’Atalanta con una media di 2.25 punti per partita, come racconta il Corriere del Mezzogiorno:

"Nella classifica del girone di ritorno il Napoli sarebbe secondo, a pari punti con la Juventus. Un dato che alimenta i rimpianti per la stagione ma che allo stesso tempo certifica la ricostruzione realizzata da Gattuso, considerando anche la vittoria della Coppa Italia e la buona prestazione nella gara d’andata contro il Barcellona"