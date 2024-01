Napoli sculacciato dal Torino! ADL furibondo, faccia a faccia squadra-Mazzarri e ritiro punitivo

"Un Toro solido, arrogante e a tratti spettacolare sculaccia i campioni d’Italia". Il Corriere della Sera commenta così l'ennesima sconfitta del Napoli in campionato dopo il 3-0 subito ieri pomeriggio a Torino. Il giudizio è impietoso: "Buio pesto in casa Napoli. Numeri imbarazzanti nel post Garcia, atteggiamento inaccettabile in campo, segnali di dura contestazione dalla curva, e De Laurentiis letteralmente furibondo: insomma, gli azzurri sprofondano sotto tutti i punti di vista nella Torino granata".

Ultime notizie. Il Corriere della Sera racconta di un lungo faccia a faccia ieri tra Mazzarri e lo spogliatoio, con la squadra che dovrebbe dunque andare in ritiro punitivo dopo la terza sconfitta esterna consecutiva e soli 7 punti in 7 partite in Serie A.