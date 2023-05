Napoli, scudetto rimandato! Gazzetta: vincerlo sul divano o a Udine non sarebbe all’altezza del quadro dipinto da Spalletti e giocatori

Il Napoli e i suoi tifosi devono solo resettare e ripartire: è una specialità della casa e farlo in questo contesto non sarà un problema, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Napoli, scudetto rimandato

"Lo scudetto arriverà e sarà bellissimo lo stesso, anche se potrebbe essere celebrato mercoledì sul divano o giovedì a Udine e ovviamente nessuna delle due cornici sarebbe all’altezza del quadro dipinto da Spalletti e dai giocatori. Ieri la zona del Maradona era imballata fin dalle 10 del mattino, il pareggio della Salernitana ha trasformato la gioia in delusione e il frastuono in silenzio. Gli striscioni celebrativi sono stati riposti, così come le altre iniziative che avrebbero accompagnato il titolo"

