Ultime notizie calcio Napoli. Monday night per il Napoli che gioca domani contro la Sampdoria alle ore 20.45 a Marassi. Trasferta insidiosa, gli azzurri cercheranno i tre punti per dare continuità. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.

L'altra novità rispetto alla gara vinta dal Napoli contro la Juventus sarà l'inserimento in avvio di Lobotka al posto di Fabian Ruiz che ieri non si è allenato per l'influenza.