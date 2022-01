Napoli-Samp, le probabili formazioni Gazzetta: scelto il sostituto di Zielinski. In panca Fabian e Tuanzebe [GRAFICO]

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Napoli-Sampdoria. Negli azzurri si rivede Fabian mentre in panchina ci va il nuovo acquisto Tuanzebe.

"E mentre dall’Africa emerge la positività anche di Koulibaly, in ritiro col Senegal, Spalletti - a sua volta isolato in caso - deve ancora reinventarsi la squadra anti-Samp e lanciare nella mischia Elmas, guarito proprio giovedì dal Covid, ma naturalmente in condizioni fisiche ancora non ottimali. Recuperato Fabian per la panchina, dove ci sarà anche il neo acquisto Tuanzebe, c’è da capire la tenuta che avrà la squadra con diversi elementi debilitati che devono recuperare in meno di 72 ore la condizione migliore".