Napoli-Salernitana, le probabili scelte di Colantuono: inedito 3-5-2, Veseli e Vergani dal 1'

Sale la temperatura... per il derby. Napoli-Salernitana si gioca «regolarmente» oggi pomeriggio al Maradona, ma è stata in fortissimo dubbio fino all'ultimo a causa del Covid che ha falcidiato la rosa granata.

Come riporta Il Mattino:

“Ieri mattina era salita anche la temperatura a Vid Belec. Febbre alta per il portiere della Salernitana (verso il forfait), uno dei pochi superstiti dal focolaio che ha contagiato mezza squadra in settimana e che ha messo a serio rischio la disputa del match a Fuorigrotta. L'esito dei tamponi processati nel tardo pomeriggio di ieri ha portato comunque ad altre due negativizzazioni. Allo stato attuale, dunque, i positivi in casa Salernitana sono 6. Con quel che gli resta a disposizione, l'allenatore della Salernitana dovrebbe schierarsi con uno sperimentale 3-5-2. Davanti a Belec (se non dovesse farcela spazio a Guerrieri) agiranno Delli Carri, Bogdan e Veseli in difesa. Sulle fasce Kechrida e Jaroszynski con Obi, Schiavone e capitan Di Tacchio a chiudere la cerniera del centrocampo. Tandem offensivo assolutamente inedito con Bonazzoli e Vergani”.