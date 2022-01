Napoli-Salernitana, probabili formazioni Gazzetta: due ballottaggi negli azzurri [GRAFICO]

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Napoli-Salernitana.

Napoli-Salernitana probabili formazioni Gazzetta

Spalletti ha solo due dubbi di formazione. Uno riguarda il portiere con Meret che appare in netto vantaggio su Ospina per Gazzetta. Stesso discorso vale per la punta dove Osimhen parte davanti a Mertens. Per il resto poche novità con Elmas, Zielinski e Lozano trequartisti mentre in mediana il duo Lobotka-Fabian Ruiz. Difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. Colantuono opta per il 3-5-5 con Bonazzoli e Vergani di punta.