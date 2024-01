Napoli-Salernitana, la probabile formazione da Il Mattino: chance per Simeone, Raspadori al posto di Zielinski?

Ultime news Serie A - È tempo di probabili formazioni in vista di Napoli-Salernitana, con la squadra partenopea chiamata ad una risposta importante davanti al pubblico di Fuorigrotta allo stadio Maradona. Queste le ultime di formazione da Il Mattino di Napoli:

"Il tridente del non-gol contro la Salernitana avrà una punta centrale nuova di zecca: il Cholito Simeone. Qualcosa deve pur inventarsi Mazzarri e quindi si affida all'argentino titolare. Una mossa a sorpresa: in campionato, nelle sette gare dell'era Mazzarri, non è mai stato titolare, per 4 volte è rimasto in panchina e ha messo insieme, in tutto, 39 minuti sul terreno di gioco. Ma ora la musica cambia: il tecnico è in piena emergenza, il modulo non lo può cambiare perché quelli sono i disponibili. Non gli resta che mescolare gli uomini. Anche perché Jack è a secco proprio dalla gara di andata a Salerno: 12 partite di digiuno.

Ora per Raspadori si aprono due vie: la panchina e l'entrata nella ripresa oppure quella di prendere il posto di Zielinski (è in ballottaggio con Gaetano) che vive giorni di buio totale. Forse anche perché è vicino all'addio. Diciamo che nessuno delle strade stupirebbe. Il ballottaggio vero è quello tra Gaetano e Raspadori, al posto di Zielinski. Ma Mazzarri si tiene tutte dentro. E che magari risolverà affacciato alla terrazza della sua stanza che dà sull'amato golfo di Pozzuoli.

Il gol è come il sole nero di un'eclissi che ha oscurato ogni cosa. Ma poi c'è anche quella difesa che sembra in balia delle onde: Mazzarri ha insistito sul lavoro sulle palle da fermo, provando a stanare Juan Jesus e Rrhamani dalle nervose insicurezza nelle quali tutti e due si sono rintanati e che poi si traducono in un rendimento che scade. Mazzarri non cambierà modulo ma solo qualche uomo: d'altronde, su chi altro puntare? Certo non su Lindstrom e Ostigard, gli unici che potrebbero avanzare pretese per un posto da titolare".