Napoli-Salernitana 2-1: la reazione di De Laurentiis al fischio finale

Napoli Calcio - Come avrà reagito il presidente Aurelio De Laurentiis alla vittoria in extremis del suo Napoli contro la Salernitana? L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino racconta un po' qual era l'umore del presidente dopo la rete siglata da Amir Rrahmani in pieno recupero. Una vittoria importante anche dal punto di vista del morale in ottica Supercoppa.

Napoli Salernitana 2 1, la reazione di De Laurentiis

Stando a quanto si legge su Il Mattino, la faccia del presidente De Laurentiis era tutto un programma prima della rete di Rrahmani. Dalle Curve si stava alzando la contestazione se la gara fosse davvero finita con il risultato di 1-1. La rete di Rrahmani - si legge sul quotidiano - ha un po' cambiato l'umore del numero uno della S.S.C. Napoli: