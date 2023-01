Napoli-Roma, Zielinski ora rischia: un azzurro può soffiargli il posto

Ultimisisme Calcio Napoli - “Zielinski ora rischia”. Titola così Il Mattino oggi in edicola. Il centrocampista polacco - come riporta il quotidiano - rischierebbe il posto per Napoli-Roma di domenica sera anche perché c’è un azzurro un splendida forma che potrebbe subentrargli: Eljif Elmas.

Napoli-Roma, Zielinski verso la panchina?

Il macedone infatti, jolly importante per Luciano Spalletti, è in grande spolvero come dimostrato tra Sampdoria e Juventus, mentre Zielinski è apparso in affanno anche contro la stessa Salernitana. Così nonostante si tratti di un big match e malgrado parliamo di un titolare fisso sulla carta, non è da escludere una staffetta in mediana per l’occasione.