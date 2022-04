Da Roma - Mourinho riflette sul turnover contro il Napoli: ecco le possibili variazioni

News calcio. L'edizione di Roma del Corriere della Sera ha riportato le ultime di formazione in casa giallorossa in vista della sfida di domani contro il Napoli. Dopo le fatiche di Conference League, Mourinho starebbe pensando ad un po' di turnover.

Lorenzo Pellegrini, Tammy Abraham e Nicolò Zaniolo hanno lavorato regolarmente con il gruppo. Questo non significa che al Maradona scenderà in campo la stessa formazione che ha superato i norvegesi. In difesa, ad esempio, potrebbe trovare spazio Kumbulla per dare un turno di riposo a uno tra Smalling e Ibanez.

Il dubbio più grande riguarda il centrocampo. Nel primo caso il ballottaggio sarebbe tra Cristante, uno dei migliori giovedì sera, e Sergio Oliveira. Nel secondo caso rimarrebbe fuori uno tra Pellegrini, l’armeno e Nicolò Zaniolo: chiunque dovesse essere l’escluso, visto lo stato di forma, sarebbe una sorpresa. Pochi dubbi sugli esterni, dove saranno confermati Karsdorp a destra e Zalewski a sinistra.