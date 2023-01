Gazzetta - Spalletti non si fida della Roma: nel 2023 c'è una statistica che vede i giallorossi davanti al Napoli

Notizie Napoli calcio - Terminato il girone d'andata con la bellezza di 50 punti conquistati (su 57 disponibili), il Napoli vuole continuare a correre verso il sogno tricolore. Questa sera la squadra di Spalletti ospiterà la Roma di Mourinho al Maradona, in un big match tra le due squadre più in forma del campionato.

Napoli-Roma, una statistica premia i giallorossi

Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, non sarà un match semplice per il Napoli che si troverà di fronte una squadra in salute. Ecco un estratto dell'articolo della Rosea che trovate quest'oggi in edicola:

E stasera al Maradona Spalletti non si fida per nulla della Roma e non intende correre rischi per il suo Napoli di cadere. Attenzione però, perché Mourinho non sarà mai un esteta del calcio, ma ha la grande capacità di saper bloccare gli avversari facendoli giocare male. Del resto in questo 2023 i giallorossi hanno conquistato 10 punti, 1 in più del Napoli.