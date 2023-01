Napoli-Roma, Gazzetta sicura: Spalletti punterà su Politano dal 1' per un motivo preciso

Notizie Napoli calcio - Un ultimo dubbio di formazione per Spalletti in vista di Napoli-Roma di questa sera: si contendono una maglia nel tridente offensivo Politano, Elmas e Lozano.

Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il favorito a partire da titolare è Politano. Ecco il motivo:

"In avvio dovrebbe restare fuori Elmas, fra i più in forma, e che sicuramente troverà spazio in corsa, su posizioni diverse. Anche perché difficilmente contro la Roma, Spalletti farà a meno di Politano che con le sue giocate lunghe su Osimhen può spaccare la partita, com’è avvenuto all’andata all’Olimpico".