Napoli-Roma, Spalletti ha due obiettivi per domani sera: il retroscena

Notizie Napoli calcio - Neanche il tempo di godere dei 50 punti raccolti in uno straordinario girone d'andata, che per il Napoli è già tempo di un altro esame: domani al Maradona arriverà la Roma, una delle squadre più in forma del campionato, che rappresenta l'ennesimo esame di maturità per la banda Spalletti.

Napoli-Roma, due obiettivi per Spalletti

In vista della gara di domani sera allo stadio Maradona tra Napoli e Roma, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha provato a dipingere l'attuale ritratto di Spalletti che prepara la sfida a Mourinho:

Vuole fortissimamente battere Mourinho domani. Sarà il suo regalo per il 60° compleanno di José. Un attestato della stima sofferta che ha per lui. L’unico possibile, batterlo in campo. Dandogli, possibilmente, una lezione di gioco. Sa di meritare come nessuno al mondo questo trionfo, per questo ha il terrore di mancarlo.