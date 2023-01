Napoli-Roma, sorpresa per i tifosi: in tribuna ci sarà un grande ex campione azzurro

Notizie Napoli calcio - Uno spettacolo in campo e sulle tribune del Maradona: questa sera andrà in scena Napoli-Roma, prima gara del girone di ritorno, con una cornice di pubblico di quasi 50mila spettatori.

Napoli-Roma, presente Careca

Non ci sarà sold-out (almeno per il momento), ma i presenti potranno comunque rendere omaggio ad un grande ex campione azzurro: Antonio Careca. Come riportato dal Corriere dello Sport, il leggendario centravanti brasiliano del secondo scudetto, della Coppa Uefa e della Supercoppa italiana sarà allo stadio intitolato al suo indimenticabile amico Diego. E guarda caso nel 2014, a febbraio, anche Maradona recitò da spettatore in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Roma nell'allora San Paolo: il Napoli vinse per 3-0.