Torna la coppia d'oro Osimhen-Kvaratskhelia! Il nigeriano ha una statistica impressionate al Maradona

Notizie Napoli calcio - In occasione di Napoli-Roma di questa sera mister Spalletti potrà tornare a contare dal 1' sulla coppia Kvaratskhelia-Osimhen. Il georgiano ha superato i problemi fisici ed è pronto ad impazzare sull'out di sinistra per azionare il capocannoniere della Serie A.

Napoli-Roma, torna la coppia Kvaratskhelia-Osimhen

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Osimhen risulta essere un fattore sempre più decisivo per il suo Napoli, specialmente al Maradona: dopo l’infortunio in campionato ha segnato in casa 7 gol in 5 gare, spingendo sempre alla vittoria gli azzurri.