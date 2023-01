Napoli-Roma, probabili formazioni CorSport: sorpresa in attacco! Mourinho ritrova Pellegrini

Notizie Napoli calcio - Con Napoli-Roma di questa sera si aprirà il girone di ritorno degli azzurri di Spalletti. La capolista, al Maradona, vorrà continuare la propria cavalcata vincente per mandare l'ennesimo segnale al campionato in ottica Scudetto.

Napoli-Roma probabili formazioni

Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Spalletti starebbe pensando alla sorpresa Elmas in attacco nel tridente con Osimhen e Kvaratskhelia. In difesa Mario Rui è favorito su Mathias Olivera, mentre in mediana spazio al trio Anguissa, Lobotka e Zielinski.

La Roma, invece, deve fare a meno dello squalificato Celik e di Zaniolo che è a tutti gli effetti un separato in casa. Sulla destra spazio a Zalewski, con Spinazzola sull'altro out, mentre in mediana recupera capitan Pellegrini: davanti confermato il tandem Dybala-Abraham.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia.

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. Roma (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Mancini; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola, Pellegrini; Dybala, Abraham.