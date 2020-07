Napoli-Roma, la moviola di Gazzetta: niente rigore sul contatto Manolas-Dzeko

Ultimissime Napoli - La moviola di Gazzetta per Napoli-Roma.

"A dirigere, per un cambio dell’ultima ora, non è Di Bello ma Rocchi. Un’occasione di ripartire, per l’arbitro fiorentino, dopo la serata no di Lecce. E una partita tutto sommato tranquilla, sul piano degli episodi, lo aiuta. Cartellini equilibrati e buona lettura degli episodi, come al 24’ quando Dzeko frana a terra dopo il tocco di Manolas, che valuta da vicino ininfluente facendo cenno al giallorosso di alzarsi. Al 48’ giallo per Koulibaly pericoloso su Mkhitaryan: aveva già rischiato in avvio, il cartellino è corretto. Così al 71’ quando il Napoli protesta per un potenziale mani di Fazio in area ma non c’è nulla: il giallorosso respinge col corpo. All’85’ Di Lorenzo trova la rete del 3-1, ma il secondo assistente sbandiera e le linee tracciate al Var confermano: il difensore era partito da una posizione di fuorigioco. Giusto sul finale si perde un fallo appena fuori area di Koulibaly su Cristante".