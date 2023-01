Niente sold-out per Napoli-Roma, ma ci sarà pubblico delle grandi occasioni al Maradona: il dato dei biglietti venduti

Notizie Napoli calcio - La squadra di Spalletti vola in classifica ed ha chiuso un girone d'andata da record con 50 punti collezionati. Il Napoli può vantare un incredibile +12 sulla seconda, ma non ha intenzione di rallentare o rilassarsi sul vantaggio conquistato.

Napoli-Roma biglietti venduti

Domenica allo stadio Maradona arriverà la Roma di Mourinho, per punti la squadra più in forma di gennaio. Sarà un altro test importante per i ragazzi di Spalletti che vorranno mandare l'ennesimo messaggio di dominio al campionato.

Il catino di Fuorigrotta, come riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, non sarà però tutto esaurito ed i presenti sfioreranno le 50mila unità. Restano in vendita ancora qualche migliaio di tagliandi. Ancora disponibili gli ultimi biglietti di Tribuna Nisida, dei Distinti e degli anelli inferiori delle Curve, e che soltanto nei Distinti inferiori c'è qualche scorta in più.